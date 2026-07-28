Terremoto de magnitud 7,1 deja heridos y daños en Japón

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Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes 28 de julio el suroeste de Japón y provocó una emergencia de gran magnitud en la isla de Kyushu. El epicentro fue localizado en la región de Kumamoto y el movimiento ocurrió aproximadamente a las 4:27 de la tarde, hora local.

Los organismos de emergencia reportaron edificios parcialmente colapsados, incendios, afectaciones en carreteras y puentes, cortes de energía y graves interrupciones en el transporte. Al menos 90 personas resultaron heridas, diez de ellas de consideración, según los balances preliminares conocidos durante las primeras horas.

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Uno de los hechos más preocupantes ocurrió en un centro comercial de la prefectura de Kumamoto, donde parte de la estructura colapsó después del terremoto. Los equipos de rescate trabajan para localizar y auxiliar a varias personas que habrían quedado atrapadas en el interior.

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Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de cerca de 300.000 habitantes y desplegaron unidades de las Fuerzas de Autodefensa para apoyar la búsqueda de desaparecidos, atender a los heridos y evaluar los daños ocasionados en las poblaciones más cercanas al epicentro.

Tras el movimiento se emitió una alerta de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro. La advertencia fue retirada posteriormente, luego de que las autoridades descartaran la llegada de olas con capacidad destructiva. Tampoco se reportaron anomalías en las centrales nucleares cercanas.

La primera ministra Sanae Takaichi activó el protocolo de crisis y ordenó priorizar el rescate de las personas afectadas, la entrega de información oficial y la evaluación de los daños.

La Agencia Meteorológica de Japón pidió a los habitantes mantenerse alejados de construcciones inestables y zonas montañosas. Además, advirtió que durante la próxima semana podrían presentarse réplicas fuertes y deslizamientos de tierra en las áreas afectadas.

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El balance continúa siendo preliminar y podría aumentar a medida que los equipos de emergencia logren ingresar a las zonas con mayores daños.