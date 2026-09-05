Un capitán y dos soldados muertos en una noche marcada por el terror.

Colombia

Una noche marcada por el terror y la tensión dejó de luto al Ejército Nacional en Ocaña, Norte de Santander. Tres militares perdieron la vida tras el ataque contra el Cantón Militar Trapiche y los hechos que se desencadenaron posteriormente en los alrededores de la unidad.

Todo comenzó durante la noche del viernes 4 de septiembre, cuando aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos fueron utilizadas para atacar las instalaciones militares.

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Según informó el Comando de la Trigésima Brigada, los artefactos impactaron dentro de la unidad, obligando a activar inmediatamente los protocolos de seguridad.

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Ante la posibilidad de que existieran nuevas amenazas en los alrededores, un pelotón de soldados motorizados salió de las instalaciones para asegurar el perímetro y verificar la zona.

Durante ese desplazamiento, los militares sostuvieron un combate de encuentro con hombres que, según el Ejército Nacional, serían integrantes del ELN.

En medio de la confrontación perdieron la vida el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo.

Otros cinco integrantes de la institución resultaron afectados y fueron trasladados para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, durante la mañana de este sábado 5 de septiembre, el Ejército entregó una dolorosa actualización: uno de los uniformados que permanecía bajo atención médica no logró sobrevivir.

Se trataba del soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, con lo que el balance de militares fallecidos ascendió a tres.

El Ejército dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del capitán Pirajón Montezuma y de los soldados Jiménez Jaramillo y Marrugo Manjarrez.

La institución condenó lo ocurrido y atribuyó la acción al ELN, mientras anunció que las operaciones militares continuarán en la provincia de Ocaña.

Las autoridades buscan establecer todos los detalles de lo sucedido, incluyendo el punto desde donde habrían sido operados los drones y la identidad de quienes participaron directamente en la acción y en el posterior enfrentamiento.

El ataque vuelve a encender las alarmas por la compleja situación de orden público que enfrenta Norte de Santander y por la utilización de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos contra la Fuerza Pública.