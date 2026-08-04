La antigua Plaza de Toros de Zapatoca renace como escenario cultural

Santander

La antigua Plaza de Toros de Zapatoca inició una nueva etapa con su reapertura como Plaza La Cordialidad, un espacio que dejará atrás su vocación taurina para convertirse en un escenario dedicado a la cultura, el arte y el encuentro ciudadano.

La iniciativa hace parte de un proyecto impulsado por la Alcaldía de Zapatoca, con el respaldo del Ministerio de las Culturas, que busca recuperar este lugar emblemático y ponerlo al servicio de la comunidad mediante actividades culturales, artísticas y de emprendimiento.

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Durante la jornada de reapertura se llevaron a cabo presentaciones culturales, exhibiciones de artesanías, muestras de serigrafía y otras expresiones artísticas, con el propósito de promover el talento local y fortalecer la identidad cultural del municipio.

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Las autoridades destacaron que la transformación de este escenario busca ofrecer un nuevo espacio para la integración de la comunidad y el desarrollo de eventos que impulsen el turismo, la economía local y la participación de artistas y emprendedores.

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La reapertura de la Plaza La Cordialidad marca el inicio de un proceso de reactivación cultural en Zapatoca y representa una nueva apuesta por darle un uso diferente a uno de los espacios más representativos del municipio, privilegiando actividades que fomenten la convivencia, el patrimonio y la cultura.