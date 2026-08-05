Mototaxista fue asesinado a tiros en Asocoflor, Floridablanca

Floridablanca

Un hombre identificado como Juan David Franco Rivero, quien se desempeñaba como mototaxista, fue asesinado con arma de fuego durante la noche del martes 4 de agosto en el sector de Asocoflor, en Floridablanca.

El homicidio ocurrió aproximadamente a las 7:14 de la noche. De acuerdo con la información preliminar conocida, habitantes del sector alertaron sobre la presencia de una persona tendida en una vía pública.

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Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a Juan David con varias heridas ocasionadas con arma de fuego. El hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que el sector fue acordonado para proteger los elementos que pudieran resultar importantes para la investigación.

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Por el momento, no se conocen públicamente las circunstancias que rodearon el ataque, ni la identidad o las características de la persona responsable. Las autoridades iniciaron la búsqueda del agresor y recopilaron información entre posibles testigos.

Unidades de la Sijín adelantaron los actos urgentes, realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Los investigadores avanzan en la revisión de cámaras de seguridad y en la recolección de testimonios para determinar los móviles del homicidio y establecer quién estaría detrás del crimen.