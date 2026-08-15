De un rescate milagroso a una dolorosa despedida: murió Daniela

Colombia

Una de las historias que había llenado de esperanza las labores de rescate tras el terremoto del pasado 10 de agosto terminó este sábado en una dolorosa noticia.

Daniela Andrea Largo Sánchez, de 32 años, falleció este sábado 15 de agosto en Pereira, después de permanecer varios días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Jorge.

La mujer había sido encontrada con vida luego de permanecer cerca de 36 horas atrapada bajo los escombros de una edificación que colapsó durante el fuerte sismo.

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Su rescate se convirtió en uno de los momentos más esperanzadores de la emergencia. Los organismos de socorro trabajaron durante más de diez horas para llegar hasta el punto donde se encontraba, atrapada debajo de varias losas de concreto.

Los rescatistas lograron localizarla dentro de un pequeño espacio que describieron como un “triángulo de vida”, circunstancia que habría permitido que permaneciera con vida durante más de un día pese al colapso de la estructura.

Cuando los organismos de emergencia finalmente consiguieron extraerla de los escombros, Daniela estaba consciente y con signos vitales, aunque presentaba lesiones de extrema gravedad.

Uno de sus brazos había permanecido atrapado durante varias horas y, posteriormente, los médicos tuvieron que realizar una amputación como consecuencia de las afectaciones producidas por el aplastamiento prolongado.

Tras su ingreso al Hospital Universitario San Jorge, su condición permaneció crítica.

Durante los días siguientes presentó complicaciones severas, entre ellas un paro cardiorrespiratorio y afectaciones en diferentes órganos. Reportes conocidos durante su hospitalización señalaban que su función cardíaca se encontraba seriamente comprometida.

El personal médico mantuvo atención permanente y realizó diferentes procedimientos para intentar estabilizarla.

Sin embargo, las complicaciones asociadas a las graves lesiones y al prolongado tiempo que permaneció atrapada continuaron deteriorando su estado de salud.

Finalmente, este sábado 15 de agosto se confirmó su fallecimiento.

Daniela era madre de un niño de 12 años. El terremoto la sorprendió precisamente cuando se preparaba para encontrarse con su familia con motivo del cumpleaños de su hijo.

Este detalle hizo que su historia generara todavía mayor conmoción entre quienes siguieron durante horas las labores de rescate.

La mujer también había enfrentado años atrás un cáncer de huesos que llegó a comprometer sus pulmones, una enfermedad que había logrado superar después de un complejo proceso médico.

Sus familiares la describían como una mujer luchadora. Haber permanecido cerca de 36 horas bajo los escombros y ser rescatada con vida fue recibido inicialmente como una nueva muestra de esa fortaleza.

La historia de Daniela pasó así de convertirse en uno de los grandes símbolos de esperanza después del terremoto a representar una de las pérdidas más dolorosas que deja la emergencia en Pereira.