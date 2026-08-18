Bucaramanga

Mujer sufrió múltiples heridas durante grave hecho en el barrio Girardot; hay un capturado

Una mujer de 44 años, presentó heridas en varias partes de su cuerpo. Un hombre de 50 años fue detenido y quedó a disposición de las autoridades.

Por · Publicado · Actualizado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Mujer sufrió múltiples heridas durante grave hecho en el barrio Girardot; hay un capturado
Archivo: Lo que pasa en Bucaramanga y Colombia
Publicidad
Area Andina julio

Un grave caso registrado este martes 18 de agosto en el barrio Girardot, en Bucaramanga, dejó a una mujer de 44 años con múltiples heridas ocasionadas con un arma cortopunzante y a un hombre capturado por la Policía.

La afectada una mujer de 44 años tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica.

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, uniformados del CAI Girardot fueron alertados sobre una aglomeración de personas y una confrontación en inmediaciones de la calle 25, entre carreras 4 y 5.

Publicidad

Al llegar al lugar, los policías encontraron a la mujer bastante mal herida, por lo que solicitaron inmediatamente un vehículo para trasladarla a un centro asistencial.

De acuerdo con el informe policial, la mujer presentaba siete lesiones ocasionadas con arma cortopunzante.

La gravedad y profundidad de cada una de las heridas deberá ser establecida mediante la valoración médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál es su condición clínica.

Durante el procedimiento fue retenido un hombre de 50 años.

Segun versiones de las autoridades este caso se trataria de un presunto caso de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, será la investigación judicial la encargada de establecer la relación existente entre la mujer y el capturado, qué originó la confrontación y la responsabilidad individual del señalado.



Lea también

Hombre falleció mientras se movilizaba en bicicleta en Bucaramanga. Judicial Hombre falleció mientras se movilizaba en bicicleta en Bucaramanga. Doble homicidio: Iván y Martha fueron asesinados en el barrio 1 de mayo; hay un capturado. Bucaramanga Doble homicidio: Iván y Martha fueron asesinados en el barrio 1 de mayo; hay un capturado. En la mañana de este miércoles 8 de julio se registró un accidente de t… Bucaramanga Se buscan familiares de motociclista que sufrió un grave accidente en Colseguros norte. Suspenderán el servicio de agua durante ocho horas en sectores de Bucaramanga Bucaramanga Suspenderán el servicio de agua durante ocho horas en sectores de Bucaramanga
Temas relacionados: barrio Girardot Bucaramanga capturado Bucaramanga Edith Carrillo Niño mujer herida Bucaramanga violencia intrafamiliar Bucaramanga
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp