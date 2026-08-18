Mujer sufrió múltiples heridas durante grave hecho en el barrio Girardot; hay un capturado

Bucaramanga

Un grave caso registrado este martes 18 de agosto en el barrio Girardot, en Bucaramanga, dejó a una mujer de 44 años con múltiples heridas ocasionadas con un arma cortopunzante y a un hombre capturado por la Policía.

La afectada una mujer de 44 años tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica.

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, uniformados del CAI Girardot fueron alertados sobre una aglomeración de personas y una confrontación en inmediaciones de la calle 25, entre carreras 4 y 5.

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Al llegar al lugar, los policías encontraron a la mujer bastante mal herida, por lo que solicitaron inmediatamente un vehículo para trasladarla a un centro asistencial.

De acuerdo con el informe policial, la mujer presentaba siete lesiones ocasionadas con arma cortopunzante.

La gravedad y profundidad de cada una de las heridas deberá ser establecida mediante la valoración médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál es su condición clínica.

Durante el procedimiento fue retenido un hombre de 50 años.

Segun versiones de las autoridades este caso se trataria de un presunto caso de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, será la investigación judicial la encargada de establecer la relación existente entre la mujer y el capturado, qué originó la confrontación y la responsabilidad individual del señalado.







