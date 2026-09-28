Tribunal confirma condena contra Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán

Judicial

El Tribunal Superior de Cali confirmó este lunes 28 de septiembre de 2026 la condena contra Andrés Gustavo Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán, excampeona mundial de patinaje y una de las deportistas más reconocidas del país.

La pena quedó en 41 años y 8 meses

En segunda instancia, el tribunal mantuvo la responsabilidad penal de Ricci por el feminicidio, pero revocó la condena por porte ilegal de armas, al establecer que el arma utilizada contaba con permiso legal. Por eso, la pena pasó de 45 años y 9 meses a 41 años y 8 meses de prisión, además de 20 años de inhabilidad para ejercer funciones públicas.

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Descartada la tesis del disparo accidental

Los magistrados analizaron testimonios sobre episodios de violencia física, verbal y psicológica en la relación, así como la evidencia balística y los resultados de la necropsia. Con base en esas pruebas, rechazaron la hipótesis de la defensa, que sostenía que se trató de un disparo accidental.

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El crimen

Luz Mery Tristán fue asesinada el 5 de agosto de 2023 en la parcelación El Mameyal, en Cali. Su muerte causó conmoción en el deporte colombiano y se convirtió en un caso emblemático en la lucha contra la violencia de género.

Si usted es víctima de violencia de género, puede comunicarse con la Línea 155.