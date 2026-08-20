Bucaramanga

Bucaramanga despide a David Guillermo Puyana Silva.

El empresario, investigador, docente y autor santandereano dedicó buena parte de su trayectoria a documentar y preservar la historia económica de Bucaramanga.

Por Redacción LQP · Publicado
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Bucaramanga despide a David Guillermo Puyana Silva
Foto generada con IA
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Area Andina julio

Bucaramanga conoció este jueves 20 de agosto la noticia del fallecimiento de David Guillermo Puyana Silva, reconocido empresario, investigador, docente y autor santandereano, cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada a la historia económica y empresarial de la región.

Puyana hizo parte de compañías emblemáticas como Nacional de Cigarrillos y Forjas de Colombia, espacios desde los cuales conoció de cerca el desarrollo industrial de Santander y las transformaciones que atravesó el sector empresarial durante varias décadas.

Su carrera también estuvo marcada por la academia y la investigación. Se desempeñó como jefe del Departamento de Investigaciones de la Escuela de Negocios y Ciencias Empresariales de la Universidad Sergio Arboleda y participó en estudios relacionados con el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

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Uno de sus principales aportes fue el libro “Empresas y emprendedores”, una investigación en la que recopiló la historia de 93 empresas que hicieron parte del crecimiento económico de Bucaramanga.

La obra permitió rescatar parte de la memoria industrial y comercial de la ciudad, además de destacar el papel de empresarios, familias y mujeres que participaron en la construcción del tejido productivo santandereano.

Puyana también pertenecía a una familia profundamente vinculada con la historia de Bucaramanga. Era bisnieto de David Puyana Figueroa, reconocido comerciante, exportador y hacendado del siglo XIX, relacionado además con la historia de Cabecera del Llano.

Su fallecimiento representa la pérdida de una figura que dedicó buena parte de su vida a estudiar, documentar y divulgar la historia empresarial de Santander.

Desde Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia expresamos solidaridad con sus familiares, amigos y personas cercanas.

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