Madre y dos hijos fueron encontrados muertos: esto fue lo que hallaron dentro de la vivienda.

Bogota

Un inquietante hallazgo es materia de investigación en Bogotá. Tres integrantes de una misma familia fueron encontrados sin vida dentro de un apartamento ubicado en el sector de Casablanca, en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se trataría de una madre y sus dos hijos adultos, quienes llevaban varios días sin ser vistos por sus vecinos.

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La situación generó preocupación entre los residentes, quienes finalmente dieron aviso a las autoridades. Al inmueble llegaron organismos de emergencia y unidades de la Policía, que posteriormente solicitaron la presencia del personal encargado de realizar la inspección correspondiente.

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Las personas encontradas en la vivienda fueron identificadas en reportes preliminares como María Cristina Pinzón y sus hijos Joana y Jairo Nicolás Pinzón, al parecer

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es el hallazgo de medicamentos y documentos que serían cartas de despedida dentro del apartamento.

Según la información entregada por la Policía y conocida por medios nacionales, uno de los escritos estaría dirigido al padre de dos de los integrantes de la familia.

Sin embargo, la existencia de estos elementos no permite establecer por sí sola qué ocurrió. Las autoridades deberán determinar su autenticidad, quién los escribió y si tienen alguna relación directa con las tres muertes.

Personal de Policía Judicial adelantó las diligencias correspondientes y los cuerpos quedaron a disposición de Medicina Legal.

Por ahora, no existe una causa oficialmente establecida. Los estudios forenses serán fundamentales para determinar qué sucedió dentro de la vivienda y esclarecer las circunstancias que rodearon este caso que genera consternación en Kennedy.