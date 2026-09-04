Bogota

Madre y dos hijos fueron encontrados muertos: esto fue lo que hallaron dentro de la vivienda.

Vecinos alertaron a las autoridades después de notar que llevaban varios días sin ver a la familia. Dentro del apartamento fueron encontrados varios elementos que ahora son analizados.

Por Redacción LQP · Publicado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Madre y dos hijos fueron encontrados sin vida: esto fue lo que hallaron dentro de la vivienda
Autoridades investigan las circunstancias en las que tres integrantes de una misma familia fueron encontrados sin vida dentro de un apartamento en Kennedy.

Un inquietante hallazgo es materia de investigación en Bogotá. Tres integrantes de una misma familia fueron encontrados sin vida dentro de un apartamento ubicado en el sector de Casablanca, en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se trataría de una madre y sus dos hijos adultos, quienes llevaban varios días sin ser vistos por sus vecinos.

Publicidad
FCV SEPTIEMBRE

La situación generó preocupación entre los residentes, quienes finalmente dieron aviso a las autoridades. Al inmueble llegaron organismos de emergencia y unidades de la Policía, que posteriormente solicitaron la presencia del personal encargado de realizar la inspección correspondiente.

Publicidad

Las personas encontradas en la vivienda fueron identificadas en reportes preliminares como María Cristina Pinzón y sus hijos Joana y Jairo Nicolás Pinzón, al parecer

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es el hallazgo de medicamentos y documentos que serían cartas de despedida dentro del apartamento.

Según la información entregada por la Policía y conocida por medios nacionales, uno de los escritos estaría dirigido al padre de dos de los integrantes de la familia.

Sin embargo, la existencia de estos elementos no permite establecer por sí sola qué ocurrió. Las autoridades deberán determinar su autenticidad, quién los escribió y si tienen alguna relación directa con las tres muertes.

Personal de Policía Judicial adelantó las diligencias correspondientes y los cuerpos quedaron a disposición de Medicina Legal.

Por ahora, no existe una causa oficialmente establecida. Los estudios forenses serán fundamentales para determinar qué sucedió dentro de la vivienda y esclarecer las circunstancias que rodearon este caso que genera consternación en Kennedy.

Lea también

Tragedia: mujer y su bebé, hallados muertos dentro de un carro Bogota Tragedia: mujer y su bebé, hallados muertos dentro de un carro Dos motocicletas chocaron de madrugada: ninguno de los tres sobrevivió en Bogota Bogota Dos motocicletas chocaron de madrugada: ninguno de los tres sobrevivió Cámaras captaron el momento en que un hombre atacó a un policía dentro de un CAI Bogota Cámaras captaron el momento en que un hombre atacó a un policía dentro de un CAI Delante de sus hijos, mujer murió tras ser atacada presuntamente por su pareja. Bogota Delante de sus hijos, mujer murió tras ser atacada presuntamente por su pareja.
Temas relacionados: Casablanca Kennedy familia hallada sin vida Joana Pinzón Kennedy María Cristina Pinzón
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp