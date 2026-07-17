Ignoró una misteriosa nota y meses después fue asesinado dentro de su tienda

Barranquilla

Las autoridades investigan el asesinato de Willintong Segundo Zúñiga Rivera, comerciante de 51 años que fue atacado con arma de fuego dentro de la tienda que administraba en el municipio de Malambo, Atlántico.

El hecho ocurrió hacia las 5:00 de la tarde del jueves 16 de julio, en la Tienda San Antonio, ubicada en el barrio del mismo nombre. La víctima, natural de Maicao, La Guajira, se encontraba dentro del establecimiento cuando varias personas llegaron en una motocicleta.

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De acuerdo con la información conocida por el medio local El Heraldo uno de los ocupantes descendió o se acercó al negocio y disparó contra el comerciante. Willintong habría recibido un impacto en la cabeza y perdió la vida cerca del lugar donde almacenaba la mercancía de la tienda.

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Después del ataque, los responsables escaparon en la motocicleta sin que hasta el momento se hayan reportado capturas.

Familiares, allegados y habitantes del sector intentaron auxiliar al tendero, pero el hombre no respondía. Posteriormente, unidades de la Policía Metropolitana llegaron al establecimiento y adelantaron las primeras diligencias.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica, recolectaron elementos materiales probatorios y trasladaron el cuerpo para los procedimientos forenses correspondientes.

Uno de los detalles que concentra la atención de los investigadores ocurrió aproximadamente cinco meses antes del homicidio. Según la información conocida, una persona llegó a la tienda y dejó un papel que contenía un número de teléfono celular.

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El desconocido le habría indicado a Willintong que debía comunicarse a ese número. Sin embargo, el comerciante decidió no realizar la llamada.

Las autoridades investigan si aquella visita estaría relacionada con presiones económicas o un posible intento de extorsión.

No obstante, esa versión todavía no ha sido confirmada judicialmente y los investigadores mantienen abiertas otras hipótesis sobre los móviles del asesinato.

Por ahora, se desconoce si Willintong denunció formalmente las intimidaciones, si recibió otras llamadas o mensajes y si anteriormente le habían exigido alguna suma de dinero.

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Las autoridades también revisan si existen cámaras de seguridad que permitan identificar a los ocupantes de la motocicleta y reconstruir la ruta utilizada para escapar después del ataque.