El amigo que comía y dormía en su casa ahora es buscado por el crimen de joven de 16 años

Barranquilla

Una insistente invitación para salir de casa habría marcado las últimas horas de vida de David Daniel Porras Rodríguez, un adolescente de 16 años que murió tras recibir varios disparos en una zona apartada del municipio de Malambo, Atlántico.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el menor recibió varios mensajes de una persona cercana que buscaba convencerlo de encontrarse durante la noche. Incluso, presuntamente le habría ofrecido pagarle el transporte en motocicleta para que aceptara la invitación.

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Después de varios mensajes, David salió de su vivienda acompañado por quien era considerado uno de sus amigos y ambos se dirigieron hacia una parcela ubicada en el sector Paraíso.

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La hipótesis preliminar que analizan las autoridades señala que, una vez en el lugar, se habría presentado una discusión entre los jóvenes. En medio del enfrentamiento, el acompañante presuntamente atacó a David con arma de fuego.

Habitantes del sector acudieron para auxiliar al adolescente y lo trasladaron rápidamente a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el joven perdió la vida pese a los esfuerzos médicos.

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La madre de la víctima manifestó que la persona señalada en la investigación frecuentaba su vivienda y era considerada prácticamente un integrante más de la familia.

“Él iba a mi casa, mi hijo le daba comida y hasta dormían juntos”, expresó la mujer al recordar la cercanía que existía entre ambos jóvenes.

Los investigadores analizan los registros de WhatsApp encontrados en el teléfono del adolescente, especialmente los mensajes enviados antes de que saliera de su vivienda. Este material podría ser determinante para reconstruir los últimos movimientos de David y establecer cómo ocurrió el ataque.

La persona señalada como principal implicada ya habría sido identificada y es buscada por las autoridades en diferentes sectores del área metropolitana de Barranquilla.

Por ahora, las circunstancias exactas del crimen y los motivos que habrían provocado la discusión continúan bajo investigación.