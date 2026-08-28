Nequi se actualizará y varios servicios tendrán interrupciones temporales

Colombia

Los usuarios de Nequi deberán programar algunas de sus operaciones para el comienzo de la próxima semana. La plataforma anunció una actualización programada que ocasionará interrupciones temporales en varios de sus servicios entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre de 2026.

No se trata de una suspensión general de Nequi durante todo ese periodo. Cada servicio tendrá un horario específico en el que permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento, por lo que los usuarios podrán anticipar sus movimientos.

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Uno de los primeros servicios afectados serán las transferencias hacia otros bancos mediante ACH, que no estarán disponibles el lunes 31 de agosto entre las 4:50 p. m. y las 6:30 p. m.

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Durante la noche comenzarán otras pausas. Las transacciones mediante Bre-B estarán suspendidas desde las 10:00 p. m. del lunes hasta la 1:30 a. m. del martes.

Los pagos y recargas mediante PSE tendrán una interrupción entre las 11:00 p. m. y las 12:00 de la medianoche, mientras que las remesas estarán temporalmente fuera de servicio desde las 11:00 p. m. hasta las 3:00 a. m.

Transferencias hacia Bancolombia también tendrán pausa

Quienes necesiten mover dinero entre Nequi y Bancolombia deberán prestar especial atención. Las transacciones de Nequi hacia Bancolombia no estarán disponibles entre las 11:50 p. m. del lunes y la 1:30 a. m. del martes.

En ese mismo horario estará suspendido temporalmente el servicio Plata al toque.

Finalmente, durante la madrugada del martes 1 de septiembre, PayPal tendrá una ventana de actualización entre las 3:00 a. m. y las 4:00 a. m.

La recomendación para quienes necesiten realizar pagos, transferencias o movimientos importantes es hacerlos antes de las franjas anunciadas, especialmente durante la noche del lunes.

Una vez finalizadas las respectivas ventanas de actualización, se espera que cada servicio vuelva a operar normalmente.