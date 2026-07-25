Don Bladimir falleció tras ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga en el norte de Bucaramanga

Bucaramanga

Una profunda tristeza embarga a la familia de Bladimir Blanco Santamaría, de 63 años, quien falleció luego de ser víctima de un grave accidente de tránsito registrado en la noche del pasado viernes 24 de julio, en la entrada al barrio Villa Rosa, en el norte de Bucaramanga.

De acuerdo con la información brindada por la familia, el hecho ocurrió hacia las 7:30 p. m., cuando el adulto mayor, al parecer, cruzaba la vía y fue embestido por un vehículo particular. Según versiones entregadas por testigos a sus familiares, el automotor sería de color gris y, tras el fuerte impacto, el conductor habría continuado su recorrido sin detenerse para auxiliar a la víctima.

También puede leerFalleció adulto mayor tras 11 días de lucha por accidente en Bucaramanga

Publicidad

"Dicen que fue un carro gris. Lo único que escucharon fue el golpe y el carro se fue", relataron allegados de don Bladimir.

Publicidad

Inicialmente, el hombre fue auxiliado por personas que se encontraban en el sector. Minutos después llegó una ambulancia que lo trasladó en estado crítico al Hospital Local del Norte, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, sobre las 9:00 p. m., aproximadamente dos horas después del accidente, su familia recibió la noticia de su fallecimiento.

Según sus seres queridos, Bladimir Blanco Santamaría se dirigía hacia su vivienda, ubicada en el barrio Kennedy, cuando ocurrió el siniestro. Lo recuerdan como un hombre noble, servicial, alegre y completamente entregado a su familia.

"Queremos que la persona responsable dé la cara y responda por lo que hizo. Debió auxiliarlo, no dejarlo abandonado. Hoy fue nuestro familiar, mañana puede ser un niño", expresó uno de sus allegados.

La familia también manifestó que espera que las autoridades adelanten una investigación que permita establecer plenamente las circunstancias del hecho e identificar al conductor involucrado.

Le puede interesarMurió joven que fue arrollado por vehículo fantasma en Bucaramanga

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para que, si alguna persona observó el accidente o cuenta con información, fotografías o videos que permitan identificar el vehículo o a su conductor, se comunique con ellos para aportar datos que ayuden a esclarecer este caso y que la muerte de Bladimir Blanco Santamaría no quede en la impunidad.