Joven de 27 años recibió varios disparos dentro de una barbería en Piedecuesta

Piedecuesta

Un nuevo hecho con arma de fuego se registró durante la tarde del pasado lunes 7 de septiembre en el barrio Centro de Piedecuesta, donde un hombre de 27 años resultó lesionado tras ser atacado dentro de una barbería.

El caso ocurrió hacia las 2:39 de la tarde, en inmediaciones de la calle 11 con carrera 8.

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De acuerdo con la información conocida, una patrulla que se encontraba adelantando labores de vigilancia y control en el sector fue alertada por ciudadanos sobre una persona que acababa de resultar lesionada con arma de fuego dentro de un establecimiento comercial.

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Los uniformados se desplazaron de inmediato hasta el lugar señalado y, al llegar, encontraron una aglomeración de personas frente a la barbería.

En el interior ubicaron a un hombre de 27 años que presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego y que aún se encontraba consciente.

Ante la gravedad de la situación, fue auxiliado y trasladado hasta un centro asistencial, donde permanece recibiendo atención médica y continúa bajo valoración de los especialistas debido a las lesiones sufridas.

Las primeras versiones indican que el responsable habría llegado hasta la barbería e ingresó al establecimiento donde se encontraba el hombre.

Una vez en el interior, habría accionado un arma de fuego contra él y posteriormente salió del lugar para emprender la huida.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente qué motivó el ataque ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

Las autoridades adelantan labores de investigación para identificar al responsable, establecer la ruta que utilizó para escapar y determinar las circunstancias que rodearon el hecho. El caso permanece bajo investigación.