Un animal suelto en la vía habría provocado la muerte de un joven motociclista

Santander

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, donde un joven motociclista perdió la vida tras, al parecer, chocar de frente contra una vaca que permanecía sobre la carretera.

La víctima fue identificada como Diego Alejandro Ortega Rivera, conocido cariñosamente entre familiares y amigos como "Copito". Su fallecimiento ha causado profundo dolor entre quienes lo conocieron y en la comunidad barranqueña, donde era ampliamente apreciado.

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De acuerdo con las primeras versiones, el joven se desplazaba en motocicleta durante la noche del lunes 20 de julio cuando se encontró inesperadamente con el animal sobre la vía. El fuerte impacto le ocasionó heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte.

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Tras el accidente, organismos de emergencia y las autoridades acudieron al lugar para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente se adelantó la inspección técnica y el traslado del cuerpo para los procedimientos de Medicina Legal.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente quién sería el propietario de la res involucrada en el accidente ni si existía algún tipo de control sobre el animal antes de que terminara sobre la carretera. Estos aspectos hacen parte de las investigaciones que buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La noticia ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde amigos, familiares y conocidos han expresado mensajes de despedida y solidaridad, recordando a Diego Alejandro como un joven querido y lamentando profundamente su partida.

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Las autoridades continúan recopilando información para determinar con exactitud cómo ocurrió este accidente y establecer si existen responsabilidades por la presencia del semoviente en la vía.