Una niña de unos seis años murió tras ataque a bala contra una vivienda.

Cúcuta

Una menor de edad perdió la vida en medio de un grave hecho registrado durante la tarde del viernes 14 de agosto en la Ciudadela La Libertad, en Cúcuta, caso que ahora tiene a las autoridades tratando de establecer quién era realmente el objetivo de los responsables.

La menor se encontraba dentro de una vivienda ubicada en la avenida 5 entre los sectores de María Auxiliadora y Colinas de Bellomonte, cuando se presentó el hecho.

De acuerdo con la información preliminar conocida, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado hasta el inmueble y realizaron varios disparos contra la vivienda.

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Al menos cuatro detonaciones se habrían escuchado en el sector, segun medios locales. Uno de los proyectiles habría alcanzado a la menor que permanecía dentro de la casa, ocasionándole una grave herida.

La menor no logró sobrevivir y murió en el lugar. Dentro del inmueble se encontraban otas personas, quienes no resultaron afectadas.

Después de lo ocurrido, los dos hombres abandonaron rápidamente el sector utilizando la misma motocicleta en la que habrían llegado.

Una de las principales líneas de investigación busca establecer contra quién iba dirigida realmente la acción, debido a que las primeras informaciones apuntan a que la menor habría quedado en medio de una situación cuyo objetivo presuntamente era otra persona.

Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las circunstancias que deberán esclarecer los investigadores.

Hasta el lugar llegó personal para realizar la inspección correspondiente y recopilar los primeros elementos que puedan resultar determinantes para reconstruir lo sucedido.

Los investigadores también buscan establecer la identidad de los dos hombres que llegaron en motocicleta, determinar la ruta utilizada para abandonar el sector y conocer qué motivó lo ocurrido.

Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer quién era el verdadero objetivo y dar con los responsables de este lamentable episodio que terminó afectando a una menor dentro de su propia vivienda.