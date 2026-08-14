Terremoto en Colombia ya deja cerca de 290 fallecidos y más de 145.000 afectados

Colombia

Las consecuencias del fuerte terremoto que sacudió a Colombia continúan aumentando. Un nuevo balance atribuido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) eleva al rededor de 288 el número de personas fallecidas en el país.

La actualización, con corte a las 4:30 de la tarde de este viernes 14 de agosto, también registra 4.018 personas heridas y 202 que permanecen desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda, atención humanitaria y evaluación de daños.

El nuevo consolidado muestra además la enorme dimensión de la emergencia: 145.601 personas han resultado afectadas en diferentes regiones de Colombia.

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Según las cifras divulgadas, ya existen reportes de afectaciones en 15 departamentos y 448 municipios, donde organismos de socorro, autoridades locales y entidades nacionales continúan trabajando para atender las necesidades de las comunidades.

La infraestructura también presenta un balance considerable. Hasta este corte se contabilizan 12.504 viviendas destruidas y 66 edificios colapsados.

Las cifras continúan siendo consolidadas a medida que los equipos llegan a comunidades y sectores donde las condiciones de acceso han dificultado las evaluaciones.

La emergencia no solamente ha impactado a las comunidades. El nuevo reporte señala que 258 animales han resultado afectados, mientras 170 han podido ser rescatados durante las labores desarrolladas en las zonas impactadas.

Los diferentes organismos mantienen desplegado personal para atender las necesidades humanitarias y continuar con la búsqueda de las 202 personas que todavía aparecen reportadas como desaparecidas.

El balance representa una nueva actualización frente a las cifras conocidas durante la mañana de este viernes, confirmando que los datos continúan modificándose conforme las autoridades consolidan los reportes provenientes de las regiones.

Por esta razón, las cifras de 288 fallecidos, 4.018 heridos, 202 desaparecidos y 145.601 afectados corresponden específicamente al corte de las 4:30 p. m. del viernes 14 de agosto.

Esta es una noticia en desarrollo. Se esperan nuevos balances oficiales durante las próximas horas.