Crimen de exalcalde de Rionegro sacude al corregimiento de Galápagos

Judicial

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio del exalcalde de Rionegro, Santander, ocurrido durante la noche del viernes 14 de agosto en una finca ubicada en el corregimiento de Galápagos, zona rural de este municipio.

La víctima fue identificada como Wilson Vicente González Reyes, conocido en la región como “Pocho”, quien se desempeñó como alcalde de Rionegro durante el periodo comprendido entre 2016 y 2019.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el hecho se presentó aproximadamente a las 10:00 de la noche, cuando varios hombres habrían llegado hasta el predio donde se encontraba el exmandatario.

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En circunstancias que ahora son materia de investigación, los desconocidos habrían protagonizado el hecho que terminó con la muerte de González Reyes y posteriormente abandonaron el lugar.

Tras conocerse la situación, las autoridades activaron las labores correspondientes para recopilar información, establecer la ruta de los responsables y determinar qué motivó el homicidio.

Investigadores deberán reconstruir los movimientos previos al hecho, verificar posibles testimonios y establecer si existen cámaras u otros elementos que permitan avanzar en la identificación de quienes participaron.

Wilson Vicente González Reyes tuvo una trayectoria pública vinculada al municipio de Rionegro y ejerció como mandatario local durante cuatro años.

En años anteriores, su nombre también había aparecido mencionado dentro de investigaciones judiciales. Sin embargo, cualquier relación entre esos antecedentes y lo ocurrido en la noche del viernes no ha sido establecida, por lo que deberá ser la investigación la que determine si existe algún vínculo o si el homicidio obedeció a circunstancias diferentes.

Hasta el momento no se conocen capturas ni se ha informado oficialmente cuál sería el móvil del crimen.

Las autoridades continúan adelantando las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y dar con el paradero de los responsables.