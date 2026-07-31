Congresistas tendrán tiquetes cubiertos para asistir a la posesión presidencial en Cali.

Política

El Senado de la República confirmó que asumirá el costo de los tiquetes aéreos de los congresistas que deban desplazarse a Cali para asistir a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.

La decisión fue comunicada a través de una circular de la Secretaría General del Senado, en la que se establecieron los lineamientos para coordinar el traslado de los legisladores hacia la capital del Valle del Cauca.

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No obstante, la corporación precisó que no cubrirá gastos de hospedaje, alimentación, transporte terrestre ni otros costos adicionales, por lo que cada congresista deberá asumir esos pagos con recursos propios.

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La posesión presidencial se realizará en Cali, luego de que el Congreso aprobara sesionar de manera excepcional fuera de Bogotá para participar en la ceremonia. En medio del debate por el uso de recursos públicos, algunos partidos, como el Centro Democrático, anunciaron que sus congresistas costearán de su propio bolsillo todos los gastos del viaje, incluidos los tiquetes aéreos.

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La ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella está prevista para desarrollarse en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, convirtiéndose en una de las posesiones presidenciales más atípicas de los últimos años.