Dos heridos, una mujer muerta y un conductor que habría escapado.

Bucaramanga

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer un grave accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este lunes 27 de julio en el norte de Bucaramanga, a la altura del sector conocido como La Y de Kennedy, donde una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas.

La víctima fue identificada como Nhora Yanet Duarte Velazco, de 52 años de edad, quien se movilizaba como acompañante en una motocicleta al momento del siniestro.

También puede leerAtaque con arma de fuego en San Miguel dejó una mujer fallecida y dos más heridas en Bucaramanga

Publicidad

De acuerdo con la información preliminar conocida por este medio, la motocicleta en la que se desplazaba la víctima, al parecer, se encontraba detenida cuando una camioneta particular habría colisionado contra su parte trasera. Como consecuencia del fuerte impacto, la motocicleta terminó incrustada en el vehículo. Sin embargo, esta versión hace parte de las investigaciones y será verificada por las autoridades competentes.

Publicidad

En el mismo hecho, dos personas más habrían resultado lesionadas y fueron atendidas por organismos de emergencia que acudieron al lugar para brindar asistencia. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de los heridos.

Segun versiones de testigos que se encontraban en el lugar presuntamente, el conductor de la camioneta involucrada habría abandonado el lugar de los hechos tras el accidente. Asimismo, algunas versiones conocidas por este medio indican que varias personas habrían aprovechado la situación para retirar algunos elementos del vehículo. No obstante, estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente y hacen parte de las hipótesis que son objeto de verificación por parte de las autoridades.

Funcionarios de tránsito de Bucaramanga realizaron el acordonamiento del sitio, la inspección técnica, el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias que permitan establecer la dinámica del accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió este hecho, establecer las causas del siniestro, verificar las versiones conocidas hasta el momento e identificar las posibles responsabilidades de los involucrados.