Ataque en Bosque Norte Bajo dejó a Jhon Esteban muerto y otro joven herido.

Bucaramanga

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer un grave hecho ocurrido durante la madrugada de este sábado 15 de agosto en el sector de Bosque Norte Bajo, en Bucaramanga, que dejó un joven de 19 años muerto y otro de la misma edad afectado.

La víctima fue identificada como Jhon Esteban Díaz Díaz, de 19 años. El caso se presentó aproximadamente a las 12:40 de la madrugada, en inmediaciones de la calle 1 del mencionado sector del norte de la ciudad.

Según la información preliminar conocida por este medio, al llegar las autoridades encontraron a Jhon Esteban tendido sobre la vía y con varias heridas ocasionadas con arma de fuego.

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Ante la gravedad de su condición, el joven fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Local del Norte, donde el personal médico confirmó que había ingresado sin signos vitales.

En el mismo hecho resultó afectado otro joven de 19 años, Esta persona también fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las primeras versiones recopiladas alrededor del caso por las autoridades indican que dos sujetos vestidos de negro habrían llegado hasta el lugar donde se encontraban los jóvenes y posteriormente habrían disparado en varias oportunidades.

Tras lo ocurrido, los señalados responsables escaparon del sector con rumbo desconocido. Esta versión, sin embargo, hace parte de las primeras informaciones conocidas y deberá ser corroborada durante la investigación.

Las autoridades judiciales asumieron las diligencias correspondientes y comenzaron la recopilación de testimonios y demás elementos que permitan reconstruir lo sucedido durante los minutos previos al hecho.

Entre las labores investigativas también se busca establecer si existen cámaras de seguridad en el sector que hayan registrado la llegada o posterior recorrido de los presuntos responsables.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente el móvil ni se conocen capturas relacionadas con el caso. Las autoridades continúan trabajando para identificar a los responsables y determinar qué habría motivado lo ocurrido.