“No me dejes morir”: joven alcanzó a suplicarle a su padre antes de fallecer

Judicial

Una jornada laboral que apenas comenzaba terminó de manera dolorosa para la familia de Adalberto Monsalvo Hernández, un joven de 21 años que perdió la vida luego de recibir una fuerte descarga eléctrica mientras trabajaba en una bloquera.

El accidente laboral ocurrió en el sector Altos de Simón Bolívar, sobre la vía que comunica con Gaira y cerca de las instalaciones de Atesa.

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De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion Entérate en Línea, Adalberto se disponía a encender una máquina utilizada en la fabricación de bloques de concreto cuando entró en contacto con el equipo y recibió una descarga eléctrica de alto voltaje.

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La fuerza de la corriente lo lanzó contra el suelo y le causó heridas de gravedad. Sus compañeros reaccionaron de inmediato para auxiliarlo y entre las personas que presenciaron la emergencia se encontraba su padre.

El joven todavía permanecía consciente cuando fue subido al platón de una camioneta blanca para ser trasladado de urgencia al Hospital Julio Méndez Barreneche.

Durante el recorrido, y mientras luchaba por mantenerse con vida, Adalberto miró a su padre y le hizo una petición que ahora permanece en la memoria de su familia: “Papá, no me dejes morir”.

Al llegar al centro asistencial, el personal médico inició las maniobras necesarias para intentar estabilizarlo y reanimarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la descarga, minutos después se confirmó su fallecimiento.

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Adalberto tenía un hijo de apenas un año y, según sus allegados, trabajaba diariamente con el propósito de sostener a su familia y brindarle un mejor futuro.

La noticia causó profunda tristeza entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y habitantes del barrio Luis R. Calvo, donde era recordado como un joven humilde, respetuoso y dedicado a su empleo.

Tras confirmarse su muerte, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal realizaron la inspección técnica del cuerpo y ordenaron su traslado a Medicina Legal en Santa Marta.

De manera paralela, las autoridades iniciaron la revisión del lugar y de la maquinaria involucrada para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Entre los aspectos que deberán ser evaluados se encuentran el estado del equipo, las conexiones eléctricas y las condiciones de seguridad industrial existentes en la bloquera. Estas posibilidades continúan bajo investigación y no se ha establecido oficialmente cuál provocó la descarga.

Los resultados de las inspecciones técnicas serán fundamentales para determinar si existieron fallas o responsabilidades relacionadas con este accidente laboral.