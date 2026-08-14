Seis mineros permanecen atrapados tras explosión en una mina
La emergencia se registra en la vereda La Ramada, en Cucunubá. Equipos especializados lograron superar un derrumbe que dificultaba el acceso y mantienen las labores para localizar a los seis trabajadores.
Lea también
Bogota Violento hecho deja una mujer fallecida y otra gravemente herida. Más Ciudades El pequeño Alexis de dos años que estaba desaparecido fue hallado sin vida Colombia Drones cargados con explosivos atacaron a militares: un suboficial murió Colombia Movistar reporta falla masiva que afecta internet hogar, TV y datos móviles en Colombia
Temas relacionados: Agencia Nacional de Minería Cucunubá Cundinamarca emergencia minera mineros atrapados
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp