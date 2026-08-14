Seis mineros permanecen atrapados tras explosión en una mina

Momentos de angustia se viven en Cucunubá, Cundinamarca, donde seis trabajadores permanecen atrapados en el interior de una mina después de registrarse una explosión de gas metano.

La emergencia ocurrió en la vereda La Ramada, zona rural del municipio, y provocó la activación inmediata de los organismos especializados en atención de emergencias mineras.

De acuerdo con la información conocida, una cuadrilla especial se desplazó hasta el lugar y adelanta las labores necesarias para localizar a los seis trabajadores y lograr su rescate.

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Uno de los principales obstáculos encontrados durante la operación fue un derrumbe registrado en uno de los niveles de la mina, situación que dificultaba el avance de los equipos especializados.

Sin embargo, las autoridades informaron que este punto ya logró ser superado, permitiendo continuar las labores con mayor acceso hacia el interior de la estructura minera.

La superación de este obstáculo representa un avance importante dentro de la operación, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente que los seis trabajadores hayan sido localizados.

La Agencia Nacional de Minería confirmó que mantiene desplegados sus equipos en el lugar y que los esfuerzos están concentrados en las labores de búsqueda y rescate.

Los organismos especializados deberán avanzar cuidadosamente debido a las condiciones existentes dentro de la mina y a los riesgos asociados con la presencia de gases.

Familiares y habitantes de la zona permanecen atentos a cualquier información sobre el avance de las operaciones y el estado de los trabajadores.

Por ahora, seis mineros continúan reportados como atrapados, mientras los equipos especializados trabajan para llegar hasta el punto donde podrían encontrarse.