Una cámara captó los últimos segundos antes del choque que dejó dos muertos.

Accidentes

Las autoridades de tránsito avanzan en las investigaciones para esclarecer el grave accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del viernes 31 de julio en el sector de Ruitoque Bajo, sobre la vía que comunica Ruitoque Alto con La Hormiga, hecho que dejó como saldo dos personas fallecidas y generó conmoción entre los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.

Las víctimas fueron identificadas como Juan José Quintero Muñoz y Juan Diego Rodríguez, este último, al parecer, de 19 años de edad. Ambos se movilizaban en una motocicleta Pulsar azul, de placas ABJ78C, cuando sufrieron el fatal accidente.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por este medio, los dos jóvenes descendían por este corredor vial en sentido Ruitoque Alto – La Hormiga cuando, por razones que son materia de investigación, perdieron el control de la motocicleta y terminaron colisionando violentamente contra un muro en el sector conocido como La Y.

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En las últimas horas se conoció un video captado por una cámara de seguridad que registra los segundos previos al accidente. En las imágenes se observa a la motocicleta desplazándose a alta velocidad mientras descendía por la vía. Asimismo, algunas versiones recopiladas por este medio indican que, presuntamente, el vehículo habría presentado una falla en el sistema de frenos, situación que habría impedido al conductor reducir la velocidad antes del impacto. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente y será analizada por las autoridades dentro del proceso investigativo.

Una cámara de seguridad registró los últimos segundos antes del accidente que dejó dos personas sin vida en la vía entre Ruitoque Alto y La Hormiga.



Las víctimas fueron identificadas como Juan José Quintero Muñoz y Juan Diego Rodríguez. De manera preliminar, se investiga si una… pic.twitter.com/YMFkLDwUPt — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) August 1, 2026





Conductores que transitaban por el sector fueron los primeros en advertir lo ocurrido y dieron aviso a los organismos de emergencia. Al lugar acudieron varias ambulancias, pero el personal asistencial confirmó que ambos ocupantes ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Posteriormente, unidades de Tránsito de Bucaramanga realizaron el acordonamiento del lugar, la inspección técnica, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de los elementos materiales probatorios que permitirán reconstruir la dinámica del accidente.

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El hecho también ocasionó una fuerte congestión vehicular durante varias horas, mientras se desarrollaban las diligencias judiciales y se removían los vehículos involucrados.

Las autoridades continúan recopilando evidencia técnica, inspeccionando la motocicleta y analizando los registros de cámaras de seguridad con el propósito de establecer con exactitud qué provocó este fatal accidente y determinar si existió alguna falla mecánica o cualquier otro factor que haya incidido en el desenlace.