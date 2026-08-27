Ocho muertos dejó nuevo bombardeo contra disidencias de ‘Calarcá’

Colombia

La ofensiva anunciada por el Gobierno Nacional contra las estructuras ilegales tuvo un nuevo capítulo durante la madrugada de este jueves 27 de agosto. La Fuerza Pública ejecutó una operación aérea contra campamentos de las disidencias de las Farc vinculadas a alias ‘Calarcá’ en el departamento del Guaviare.

La intervención, denominada Operación AMÓN, dejó inicialmente ocho integrantes de esa estructura muertos y 11 fusiles incautados, según el balance preliminar divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella. Las operaciones continúan y las cifras podrían cambiar a medida que las tropas consoliden el área.

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La operación no terminó con el componente aéreo. Después del bombardeo de precisión sobre los puntos identificados por inteligencia militar, unidades especiales fueron desplegadas en tierra para asegurar el sector, inspeccionar los campamentos y establecer el alcance definitivo de la intervención.

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El procedimiento se concentró en una zona rural del Guaviare. Los primeros reportes oficiales ubican la operación en jurisdicción de El Retorno, aunque durante las primeras horas también circularon versiones que mencionaban sectores cercanos de esta región. El balance definitivo de las Fuerzas Militares deberá precisar completamente el área intervenida.

Además de las ocho personas reportadas como muertas, las unidades que ingresaron al terreno encontraron 11 fusiles, de acuerdo con el balance inicial.

La cantidad de armamento recuperado hace parte de los elementos que serán analizados por las autoridades dentro de las labores posteriores al operativo.

La operación adquiere especial relevancia porque corresponde al segundo bombardeo realizado contra estructuras ilegales durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.

El propio mandatario confirmó públicamente el resultado preliminar de la Operación AMÓN y señaló que las acciones de la Fuerza Pública continúan.

La información conocida hasta ahora no constituye el balance definitivo. Las unidades desplegadas permanecen en el territorio verificando los resultados y adelantando operaciones complementarias.