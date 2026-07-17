Eduardo Mauricio, el comerciante asesinado dentro de su vehículo en la vía Lebrija–Girón

Girón

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este viernes 17 de julio dejó sin vida a un comerciante que se movilizaba por la vía que comunica a Lebrija con Girón, en Santander.

La víctima fue identificada como Eduardo Mauricio Navas, de 40 años, quien se desempeñaba como comerciante.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho ocurrió alrededor de las 5:43 de la mañana, a la altura del kilómetro 67+847 de este corredor vial.

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Eduardo Mauricio se movilizaba en un vehículo Kia Picanto LX, de placas JCN-032, cuando habría sido interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas.

Según las primeras versiones, uno de los ocupantes accionó un arma de fuego contra el comerciante y le causó varias heridas. Debido a la gravedad del ataque, la víctima perdió la vida en el lugar.

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Tras lo ocurrido, los responsables escaparon en las motocicletas. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han establecido públicamente los móviles del homicidio.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, llegaron al sitio para realizar la inspección técnica, recolectar elementos materiales probatorios y adelantar el levantamiento del cuerpo.

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Posteriormente, el cuerpo de Eduardo Mauricio Navas fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes.

Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y otras labores investigativas para identificar y ubicar a las cuatro personas que habrían participado en el ataque.