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Eder Rafael Romero murió tras grave accidente de motocicleta en Santander

Eder Rafael Romero Martínez, de 28 años, se movilizaba en una motocicleta cuando colisionó contra un camión recolector de residuos. Murió en el lugar.

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Eder Rafael Romero murió tras grave accidente de motocicleta en Santander
Eder Rafael Romero Martínez, de 28 años, murió tras un grave accidente de tránsito registrado durante la noche del sábado.

Un accidente de tránsito terminó con la vida de Eder Rafael Romero Martínez, de 28 años, en Barrancabermeja.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de Expoeventos, cerca al Hotel Olga Lucía.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, Eder Rafael se movilizaba en una motocicleta de placas EXU-52I cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, se produjo una colisión contra un camión recolector de residuos.

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El impacto fue de tal magnitud que el motociclista sufrió graves lesiones.

Pese a la llegada de organismos de emergencia y autoridades, el joven murió en el lugar de los hechos.

Eder Rafael era residente del barrio Cincuentenario y tenía 28 años.

Unidades encargadas de atender el siniestro realizaron la inspección técnica del lugar, recopilaron los primeros elementos necesarios para reconstruir la dinámica del accidente y posteriormente adelantaron la inspección del cuerpo.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió exactamente la colisión, la trayectoria de los vehículos y si existió algún factor adicional que haya influido en el accidente.

Por ahora no se ha establecido oficialmente responsabilidad alguna y el caso permanece bajo investigación.

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