Juliana Guerrero no asistió a audiencia por caso de títulos cuestionados.

Colombia

La audiencia de acusación contra Juliana Guerrero, relacionada con el caso de sus cuestionados títulos académicos, tuvo que ser aplazada este jueves 20 de agosto luego de que la procesada no se presentara ante el juzgado encargado del caso.

La diligencia estaba programada ante el Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y tenía como objetivo avanzar en la acusación formulada por la Fiscalía.

De acuerdo con la información conocida, Guerrero había sido citada previamente. Sin embargo, no compareció a la audiencia y su abogado presentó una solicitud de aplazamiento.

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El juez dejó constancia de la situación y deberá fijar una nueva fecha para continuar con el proceso.

El caso está relacionado con los títulos académicos que Guerrero habría utilizado para acreditar requisitos dentro de un proceso para aspirar al Viceministerio de Juventudes.

La Fiscalía le atribuye, de manera preliminar, los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, por hechos relacionados con documentos que certificaban estudios en la Fundación Universitaria San José.

Según la investigación, Guerrero habría presentado información académica que la acreditaba como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

La propia institución educativa posteriormente anuló esos títulos, mientras las autoridades avanzaron en la revisión de las condiciones en las que fueron expedidos.

Dentro del mismo expediente también figura un exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía.

Según el ente acusador, este exfuncionario habría participado en la expedición de diplomas y actas de grado sin que se hubieran cumplido todos los requisitos académicos exigidos.

Ese acuerdo deberá ser revisado y avalado por un juez.

Por ahora, el proceso contra Juliana Guerrero continúa y será necesario esperar la nueva fecha de audiencia.

Es importante precisar que no existe una condena en su contra por estos hechos y que las responsabilidades deberán ser definidas por la justicia.