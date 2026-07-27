“No puede haber privilegios”: Andrea Petro pide investigar a las hermanas Guerrero

Colombia

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, se pronunció públicamente sobre las denuncias que involucran a Juliana y Verónica Guerrero en una presunta red relacionada con la gestión de contratos públicos a cambio de pagos.

A través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, Andrea Petro manifestó que las dos hermanas deberán comparecer ante las autoridades competentes y responder por los señalamientos que existen en su contra. Además, aseguró que en un Estado de derecho “no puede haber privilegios” frente a posibles hechos de corrupción.

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En su mensaje, la hija del mandatario expresó preocupación por la imagen de poder e influencia que, según sostuvo, habrían proyectado Juliana y Verónica Guerrero durante su cercanía con diferentes sectores del Gobierno Nacional.

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Andrea Petro aclaró que corresponde a la justicia establecer la veracidad de las denuncias y definir las posibles responsabilidades individuales. También pidió que las investigaciones se adelanten de manera seria, independiente y transparente, sin presiones políticas ni consideraciones relacionadas con apellidos, relaciones personales o posiciones de poder.

El pronunciamiento se conoce después de una investigación periodística que señaló a las hermanas Guerrero de participar presuntamente en gestiones para favorecer contratos estatales. Entre los elementos mencionados aparecen testimonios, conversaciones, audios y registros de pagos que deberán ser evaluados por las autoridades.

Según las denuncias, empresarios habrían entregado dinero con la expectativa de obtener proyectos en entidades del Gobierno. Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial que declare responsables a Juliana Guerrero, Verónica Guerrero o las demás personas mencionadas.

Le puede interesarJuliana Guerrero deberá comparecer ante un juez por presuntas irregularidades en sus títulos.

La posición de Andrea Petro contrasta con el pronunciamiento de su padre, quien pidió a las hermanas Guerrero denunciar a los empresarios que presuntamente intentaron corromperlas y colaborar con la justicia en caso de haber recibido recursos