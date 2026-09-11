Un paquete habría provocado la caída: joven de 25 años murió arrollada por una volqueta

Accidentes

Un trágico accidente de tránsito registrado durante el mediodía del jueves 10 de septiembre dejó una joven fallecida y otra mujer lesionada sobre la vía nacional que comunica a Cúcuta con Pamplona, en Norte de Santander.

El siniestro ocurrió cuando dos mujeres se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN, de color rojo y placas KPM-38H, y se disponían a ingresar al centro poblado de La Donjuana, jurisdicción de Bochalema.

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La víctima fue identificada como María Lucía Reyes Velandia, de 25 años y natural de Chinácota.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, las dos mujeres transportaban un paquete de grandes dimensiones que se encontraba asegurado a la motocicleta.

Cuando ingresaban hacia La Donjuana, dicho elemento habría golpeado el borde del puente.

Ese contacto habría provocado que la conductora perdiera la estabilidad de la motocicleta y las dos ocupantes terminaran cayendo sobre la vía.

Será la investigación de las autoridades de tránsito la encargada de confirmar si efectivamente esta circunstancia fue la que originó el accidente.

La tragedia ocurrió en cuestión de segundos.

Justo cuando las dos mujeres cayeron de la motocicleta, un vehículo de carga tipo volqueta se movilizaba por el mismo sector.

María Lucía terminó en la trayectoria del automotor pesado y fue arrollada.

La joven quedó debajo de las llantas de la volqueta y, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar.

La otra ocupante de la motocicleta resultó lesionada y recibió atención inmediata.

Unidades de la Policía hicieron presencia en el sitio para acordonar el área, controlar el tránsito y permitir el desarrollo de las diligencias judiciales.

El conductor de la volqueta quedó a disposición de las autoridades mientras se determina la dinámica exacta del accidente y se establece si existe algún tipo de responsabilidad.

Los investigadores deberán analizar la posición de la motocicleta, el vehículo de carga, las condiciones del puente y la carga que transportaban las dos mujeres.



