¿Qué pasará tras la muerte de ‘Bendito Menor’? ACSN hicieron un anuncio.

Colombia

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se pronunciaron este viernes 4 de septiembre después de conocerse la muerte de Naín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, durante una operación de la Fuerza Pública desarrollada en Riohacha, La Guajira.

En un comunicado difundido a través de una cuenta en X que se identifica como oficial de la organización, las ACSN reconocieron que lo ocurrido representa un golpe para su estructura y enviaron un mensaje dirigido especialmente a las comunidades de Magdalena, La Guajira y Cesar.

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El punto que más llamó la atención del pronunciamiento fue el anuncio de que, según la organización, no tomarán represalias por lo sucedido.

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“Aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones”.

Además, hicieron un llamado a mantener la calma y manifestaron su rechazo a acciones de intimidación, confrontación o cualquier otro hecho que pueda poner en riesgo a las comunidades de la región.

En el pronunciamiento también expresaron solidaridad con las familias de quienes murieron durante la operación, entre ellas la de Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, pareja sentimental de ‘Bendito Menor’.

Las autoridades confirmaron que ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y otros dos integrantes de la estructura murieron durante el procedimiento realizado en el sector de Los Olivos, en Riohacha, cerca del aeropuerto Almirante Padilla.

Las ACSN también hicieron referencia a eventuales escenarios de paz, sometimiento a la justicia o desmovilización, indicando que cualquier iniciativa de este tipo deberá desarrollarse por los canales institucionales y dentro del marco constitucional y legal.

El pronunciamiento aparece horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella confirmara públicamente el resultado de la operación y se trasladara a La Guajira junto con integrantes de la cúpula militar y policial.