Joven de 16 años murió tras caer bajo las llantas de una turbo en la vía Zapatoca - Nuevo Girón

Girón

Un recorrido en motocicleta terminó de la peor manera para un adolescente de apenas 16 años, quien perdió la vida durante la mañana de este lunes 14 de septiembre en la vía que comunica a Zapatoca con Nuevo Girón.

Eran aproximadamente las 10:45 de la mañana cuando el joven avanzaba en dirección hacia Girón a bordo de una motocicleta de placas BTN-59D.

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En ese momento, sobre este corredor vial se realizaban labores de poda o limpieza.

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Las personas encargadas de estos trabajos habían al parecer detenido una camioneta de color rojo que circulaba en el mismo sentido del motociclista.

Fue ahí cuando todo cambió en cuestión de segundos.

Según la información conocida, el adolescente se aproximó al vehículo y no alcanzó a esquivarlo completamente, por lo que terminó golpeando la parte trasera izquierda del automóvil.

El impacto hizo que perdiera el control de la motocicleta y cayera sobre la carretera.

Al caer, el joven terminó hacia el carril contrario justo en el momento en que por ese punto transitaba un vehículo tipo turbo sentido Girón- Zapatoca.

El adolescente quedó debajo del automotor y fue alcanzado por las llantas traseras del costado derecho.

La fuerza del hecho hizo que fuera arrastrado algunos metros.

Las lesiones que sufrió fueron demasiado graves y el joven murió en el sitio.

Las autoridades ahora intentan reconstruir esos pocos segundos que terminaron convirtiéndose en una tragedia.

Una de las situaciones que deberá establecerse es la velocidad a la que se movilizaba la motocicleta antes del primer choque.

Las primeras versiones indican que el adolescente podría desplazarse a una velocidad considerable y que no habría contado con el tiempo suficiente para reaccionar cuando encontró el carro rojo detenido.

Sin embargo, este punto todavía deberá ser establecido técnicamente por las autoridades.

Otro dato que hasta el momento no ha podido ser establecido es si el adolescente utilizaba casco de protección cuando ocurrió el accidente.

Será la investigación la que permita esclarecer este aspecto junto con las demás circunstancias que rodearon el siniestro.

Unidades de tránsito de Girón llegaron al lugar y realizaron la inspección técnica. Posteriormente se adelantó la inspección del cuerpo y su traslado a Medicina Legal.