Lo sorprendieron llegando al trabajo: domiciliario fue atacado a tiros en Bucaramanga

Bucaramanga

Un joven de 25 años permanece bajo atención médica luego de resultar herido durante un ataque con arma de fuego registrado en la noche del miércoles 19 de agosto en el barrio Villa Candado, en Bucaramanga.

La persona afectada trabaja como domiciliario en una distribuidora avícola del sector.

De acuerdo con el reporte preliminar conocido por las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 7:50 de la noche, cuando el joven se disponía a ingresar su motocicleta al lugar de trabajo.

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Según la versiónes sujetos llegaron una motocicleta con dos ocupantes. El parrillero habría descendido, se aproximó hasta el establecimiento y disparó en repetidas oportunidades contra el joven.

Tras lo ocurrido, los dos hombres escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido.

El joven fue auxiliado y trasladado rápidamente hasta un centro médico de Bucaramanga.

El joven presentó varias lesiones en la espalda y en su brazo izquierdo, razón por la cual los médicos determinaron su ingreso a cirugía.

Habitantes del sector indicaron que alcanzaron a escuchar aproximadamente cinco detonaciones durante el ataque.

Los investigadores buscan establecer la identidad de los dos ocupantes de la motocicleta, reconstruir la ruta utilizada para escapar y determinar qué ocurrió en los minutos anteriores al ataque.

La revisión de cámaras de seguridad y los testimonios de quienes se encontraban en el sector serán fundamentales para tratar de esclarecer el caso.



