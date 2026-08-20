Sicario asesinó a un abogado y terminó accidentándose en la huida

Barranquilla

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio del abogado Moisés Mena Sierra, de 60 años, ocurrido en el corregimiento de La Playa, jurisdicción de Barranquilla.

De acuerdo con la información conocida por medios locales, el profesional caminaba por el sector cuando fue sorprendido por un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

El atacante se aproximó y, sin mediar palabra, disparó en repetidas oportunidades contra Mena Sierra, quien quedó gravemente herido.

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Personas que se encontraban en la zona auxiliaron al abogado y lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, minutos después el personal médico confirmó su fallecimiento.

Uno de los elementos que ahora resulta clave para la investigación ocurrió inmediatamente después del crimen.

Según el reporte preliminar, el responsable intentó escapar en la misma motocicleta en la que había llegado, pero durante la huida perdió el control del vehículo y sufrió un accidente.

Ante esta situación, abandonó la motocicleta en el lugar y continuó escapando a pie.

Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla recuperaron el vehículo y lo dejaron a disposición de los investigadores.

La motocicleta será sometida a inspecciones técnicas con el propósito de verificar su procedencia, establecer quién figura como propietario y buscar posibles elementos que permitan identificar al responsable del homicidio.

Los investigadores también adelantan labores de vecindario y buscan registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la ruta utilizada por el atacante antes y después del crimen.

El análisis de la motocicleta abandonada podría convertirse en una pieza fundamental para establecer la identidad del responsable y determinar si otras personas participaron en la planeación o ejecución del homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente cuál sería el móvil del ataque ni han informado sobre capturas relacionadas con el caso.

La investigación continúa para establecer por qué fue asesinado el abogado Moisés Mena Sierra y quién estaría detrás del crimen.