Una fiesta infantil terminó en horror: asesinaron a Kevin José

Barranquilla

Una celebración infantil terminó convertida en una escena de angustia durante la tarde del jueves 27 de agosto en el sector Las Colonias, en Soledad, Atlántico, luego de que dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaran hasta el lugar y, según las primeras versiones, dispararan contra uno de los asistentes.

La víctima fue identificada como Kevin José Lambraño, quien se encontraba compartiendo en una reunión junto a familiares, niños y otras personas cuando ocurrió el hecho.

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De acuerdo con la información preliminar, los dos hombres llegaron en una motocicleta hasta inmediaciones del lugar donde se desarrollaba la celebración. El parrillero habría descendido o se habría aproximado lo suficiente para accionar un arma de fuego directamente contra Kevin José.

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Todo ocurrió en cuestión de segundos y ante la presencia de varias personas, entre ellas menores de edad que participaban de la fiesta.

Después de lo sucedido se generaron momentos de confusión entre quienes se encontraban en el lugar. Los responsables abandonaron rápidamente el sector en la motocicleta y, hasta la información conocida, no se habían reportado capturas.

Un testigo aseguró que la situación generó temor entre los niños presentes y que algunos comenzaron a llorar al escuchar las detonaciones.

Kevin José sufrió heridas de gravedad y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El hecho ha causado especial consternación precisamente por las circunstancias en las que ocurrió: una reunión familiar en la que se encontraban varios niños terminó siendo escenario de un homicidio.

Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para reconstruir los movimientos de los dos hombres que llegaron en motocicleta y establecer la ruta utilizada para escapar.

Dentro de las labores judiciales será fundamental la recopilación de testimonios y la búsqueda de cámaras de seguridad que puedan haber registrado la llegada o salida de los responsables.