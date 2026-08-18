VIDEO: Motociclista murió de manera inmediata tras grave accidente en carretera

Accidentes

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Un grave accidente de tránsito dejó un motociclista fallecido en las últimas horas en el municipio de Cajamarca, Tolima.

El hecho ocurrió en inmediaciones del sector conocido como la esquina del puente, donde una motocicleta y una tractomula se vieron involucradas en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Por causas que aún no han sido establecidas, la motocicleta habría caído sobre el pavimento. Segundos después, el conductor terminó debajo de uno de los ejes de una tractomula que circulaba por el sector.

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Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el motociclista murió en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido confirmada públicamente. se conoció que no sería oriunda de Cajamarca.

Unidades de tránsito y Policía Judicial llegaron al sitio para realizar la inspección correspondiente, adelantar el levantamiento del cuerpo y recopilar los primeros elementos que permitan reconstruir la dinámica del siniestro.





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