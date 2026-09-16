Fredy salió en su moto y terminó muerto tras grave choque con una tractomula

Accidentes

Un grave accidente de tránsito cobró la vida de Fredy Perea Torres durante la noche del martes 15 de septiembre en zona rural de Sabana de Torres, Santander.

El hecho ocurrió sobre la vía que comunica La Lizama con Sabana de Torres, a la altura de la vereda La Cascajera, sector Villa La Fortuna.

Publicidad

Fredy se movilizaba en una motocicleta de placas TZR-12D cuando, por circunstancias que ahora son materia de investigación, se vio involucrado en un accidente con una tractomula.

Publicidad

El motociclista sufrió lesiones de gravedad y quedó tendido sobre la carretera.

Personas que transitaban por el sector se acercaron para tratar de auxiliarlo y dieron aviso a los organismos de emergencia. Sin embargo, Fredy murió en el lugar.

Las autoridades deberán determinar la trayectoria que llevaban ambos vehículos, el punto del impacto y las demás circunstancias que pudieron incidir en el siniestro.

El accidente generó congestión en este importante corredor vial del Magdalena Medio santandereano.

Unidades de tránsito y personal de criminalística llegaron posteriormente al sitio para acordonar la zona y adelantar las diligencias correspondientes. Posteriormente fue trasladado a Medicina Legal.