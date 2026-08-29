María Milagros no alcanzó a cruzar el Anillo Vial: dos motocicletas estuvieron involucradas

Girón

La noche de este viernes 28 de agosto terminó de la manera más dolorosa para la familia de María Milagros Jiménez Jerez. La mujer perdió la vida cuando intentaba cruzar el Anillo Vial, en la vía que comunica a Floridablanca con Girón.

El fatal accidente ocurrió aproximadamente a las 9:15 de la noche, a la altura del antiguo retorno de Vanguardia, un sector por el que durante las noches circula una cantidad considerable de vehículos y motocicletas. De acuerdo con la información conocida de manera preliminar, María Milagros habría salido del sector donde se encuentra el parqueadero de tractomulas sentido Girón Floridablanca y comenzó a atravesar la vía. Inicialmente logró cruzar uno de los sentidos de circulación y llegó hasta el separador central sin inconvenientes.

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Sin embargo, cuando intentó continuar y atravesar los carriles utilizados por los conductores que se movilizaban hacia Girón, habría sido impactada por una motocicleta que circulaba por el lugar. La fuerza del golpe la arrastró varios metros y la dejó sobre la calzada. Las primeras versiones señalan que, cuando María intentaba reaccionar y levantarse, una segunda motocicleta se aproximó al sitio. Su conductor, al parecer, no alcanzó a advertir su presencia y terminó arrollándola nuevamente.

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La mujer sufrió heridas de extrema gravedad, especialmente en la cabeza. Varios conductores que transitaban por el Anillo Vial detuvieron sus vehículos e intentaron auxiliarla mientras se solicitaba la presencia de los organismos de emergencia.

Pocos minutos después llegó una ambulancia, pero el personal asistencial confirmó que María Milagros ya no presentaba signos vitales. Pese a la reacción de quienes se encontraban en el lugar, no fue posible salvarla.

En el accidente también resultó afectada una persona que, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada de urgencia a la Clínica Foscal. De manera preliminar se conoció que los ocupantes de la otra motocicleta involucrada habrían sufrido laceraciones de menor consideración. La escena fue acordonada mientras agentes de Tránsito de Girón adelantaban la inspección técnica, realizaban el croquis y recopilaban los elementos necesarios para reconstruir la secuencia del accidente.

Durante el procedimiento, los carriles en sentido Floridablanca–Girón permanecieron cerrados, situación que generó una fuerte congestión vehicular en el Anillo Vial.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho. Los testimonios, el análisis de las motocicletas, el croquis y las posibles grabaciones de cámaras de seguridad serán fundamentales para determinar cómo se produjeron los impactos y establecer las responsabilidades correspondientes. La muerte de María Milagros Jiménez Jerez dejó un profundo dolor entre sus familiares y seres queridos, quienes hoy enfrentan una pérdida que cambió sus vidas para siempre.