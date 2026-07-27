Víctor Alfonso no llegó a su destino: murió en plena carretera.

Accidentes

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer un accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista durante la noche del domingo 26 de julio sobre la vía Oriental, en el sector de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Ponedera, Atlántico.

La víctima fue identificada como Víctor Alfonso Ariza Sarmiento, de 45 años de edad. El hombre fue encontrado por las autoridades tendido sobre la berma, debajo de la motocicleta en la que se movilizaba, con una grave herida en el cuello.

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De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió hacia las 8:00 de la noche, en el kilómetro 39+600 de la vía Oriental. Aunque el motociclista recibió atención tras el siniestro, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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Las primeras indagaciones adelantadas por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Atlántico apuntan a que las condiciones climáticas registradas durante la noche, entre ellas la lluvia y la baja visibilidad, habrían influido en el accidente. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada y hace parte de la investigación.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la participación de otros vehículos ni han establecido oficialmente las causas del hecho. Los investigadores continúan recopilando elementos probatorios para determinar con precisión cómo ocurrió este accidente de tránsito.