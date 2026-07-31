Esposos murieron electrocutados cuando intentaban evitar un riesgo en su vivienda
José Carlos Cossío Meneses habría intentado revisar una aparente falla en el sistema eléctrico de su vivienda. Denis Martínez corrió a auxiliarlo y también fue alcanzada por la corriente.
Una pareja perdió la vida después de sufrir una descarga eléctrica dentro de su vivienda, ubicada en la vereda Suan del Mico, zona rural de San Martín de Loba, Bolívar.
Las víctimas fueron identificadas como José Carlos Cossío Meneses y Denis Martínez Granado, quienes habían construido su hogar y trabajado durante varios años en esa zona del municipio.
De acuerdo con la información conocida por medios locales, José Carlos habría detectado una posible avería en las redes eléctricas del sector, por lo que decidió revisar la caja de energía o bajar los interruptores de la vivienda para evitar un riesgo mayor.
Sin embargo, la estructura presuntamente se encontraba energizada y el hombre recibió una fuerte descarga eléctrica.
Al observar lo ocurrido, Denis corrió para auxiliar a su esposo e intentó separarlo de la corriente. Durante la maniobra, la mujer también fue alcanzada por la descarga y quedó gravemente afectada.
Vecinos y familiares acudieron rápidamente al lugar para prestarles ayuda. Posteriormente, trasladaron a la pareja en un vehículo particular hasta el Hospital de San Martín de Loba.
Pese a los esfuerzos por auxiliarlos, José Carlos y Denis llegaron al centro asistencial sin signos vitales.
La muerte de la pareja ha generado tristeza entre sus familiares, amigos y habitantes de la vereda, quienes los recordaron como personas trabajadoras y reconocidas en la comunidad.
Las autoridades competentes iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer las condiciones en las que ocurrió el hecho y determinar si existía alguna falla en las redes eléctricas o en las instalaciones de la vivienda.