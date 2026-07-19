Sismo sorprendió a Bucaramanga y el área metropolitana durante la noche de este domingo

Colombia

Un sismo de magnitud 4,6 sacudió la noche de este domingo 19 de julio de 2026 a Santander y fue sentido por miles de habitantes en Bucaramanga, el área metropolitana y otros municipios del departamento.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico ocurrió a las 8:44:14 p. m. (hora local) y tuvo su epicentro en la región de Los Santos, Santander, una zona reconocida por su alta actividad sísmica.

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El movimiento se registró a una profundidad de 158 kilómetros, con localización en las coordenadas 6.82° de latitud y -73.16° de longitud. El SGC informó que el evento fue localizado mediante 50 estaciones de monitoreo y el análisis fue clasificado con estado manual, lo que confirma la revisión por parte de especialistas.

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Los municipios más cercanos al epicentro fueron Los Santos, a 9 kilómetros; Jordán, a 12 kilómetros, y Zapatoca, también a 12 kilómetros.

Tras el temblor, numerosos ciudadanos reportaron en redes sociales haber sentido la sacudida en Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y otras poblaciones de Santander. En varios edificios el movimiento fue percibido con mayor intensidad debido a la profundidad del evento.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados con este sismo.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que la última actualización del evento se realizó a la 1:52:06 a. m. (UTC), manteniendo la magnitud en 4,6 y confirmando los datos técnicos del movimiento telúrico.

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía conservar la calma, verificar el estado de las viviendas y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y de los organismos de gestión del riesgo.