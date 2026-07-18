Desde otra motocicleta fue asesinado Jhon David en plena vía pública

Piedecuesta

Un nuevo hecho violento se registró durante la mañana de este sábado 18 de julio en el barrio Andalucía de Bucaramanga, donde un joven perdió la vida tras recibir varios disparos.

La víctima fue identificada como Jhon David García Rico, de 21 años. El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana.

También puede leerIntentaron salvarlo en plena vía, pero las heridas acabaron con su vida.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, García Rico se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en otro vehículo similar.

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Uno de los ocupantes habría accionado un arma de fuego en repetidas ocasiones contra el joven, causándole varias heridas. Debido a la gravedad del ataque, Jhon David perdió la vida en el lugar de los hechos.

Después de cometer el crimen, los responsables escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido. Hasta el momento no se han reportado capturas ni se conocen los móviles del homicidio.

Unidades judiciales llegaron al sector para realizar la inspección técnica, recolectar elementos materiales probatorios y adelantar el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, el cuerpo de Jhon David García Rico fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes.

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Las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios, la revisión de cámaras de seguridad y otras labores investigativas para identificar y capturar a los responsables.