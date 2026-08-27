Intendente de la Sijín murió a bala mientras seguía la pista de un triple crimen

Bogota

Un operativo encaminado a esclarecer un triple homicidio registrado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, terminó con la muerte de un integrante de la Policía Nacional durante la noche del pasado miercoles 26 de agosto.

La víctima fue identificada como Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, intendente adscrito a la Sijín, quien se encontraba participando en labores investigativas relacionadas con el asesinato de tres personas ocurrido en la invasión La Carbonera.

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De acuerdo con la información conocida, los uniformados adelantaban labores de verificación, inteligencia y recopilación de información cuando se encontraron con varios hombres que estarían relacionados con el triple homicidio.

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En medio del procedimiento se produjo un intercambio de disparos.

El intendente Pinilla Cárdenas recibió varios impactos y quedó gravemente herido.

Sus compañeros lo trasladaron de inmediato al Hospital de Meissen, donde ingresó en delicadas condiciones.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el uniformado falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, confirmó que el intendente se encontraba desarrollando labores de inteligencia relacionadas con el triple homicidio investigado.

Como resultado del procedimiento, las autoridades reportaron la captura de tres personas, cuya presunta participación tanto en el triple homicidio como en el posterior enfrentamiento deberá ser establecida dentro de la investigación judicial.

No obstante, las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales y establecer si existen más personas involucradas.

Edilberto Pinilla Cárdenas era natural de Cunday, Tolima, y acumulaba 19 años de servicio en la Policía Nacional.

Estaba casado y era padre de un niño de nueve años.

Su muerte generó pesar dentro de la institución, especialmente entre los integrantes de la Policía Judicial que trabajaban junto a él en la investigación.

Las autoridades mantienen operativos en diferentes sectores de Ciudad Bolívar con el objetivo de ubicar a otros posibles responsables y avanzar en el esclarecimiento tanto del triple homicidio como de la muerte del intendente.