Murió Jorge Luis Almenteros, reconocido empresario de eventos en Bucaramanga

Santander

Bucaramanga despide a Jorge Luis Almenteros Galván, empresario de 45 años reconocido por su trayectoria detrás de importantes eventos, conciertos y producciones realizadas en la ciudad.

Oriundo de Barrancabermeja, Almenteros llegó joven a Bucaramanga, donde estudió, trabajó y terminó consolidando buena parte de su vida profesional. Era administrador de empresas y estuvo vinculado académicamente con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.

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Su camino en el sector comenzó desde labores operativas y de logística. Con el paso de los años asumió funciones de coordinación y producción, experiencia que en 2011 lo llevó a crear Impacto Eventos y Producciones.

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Desde allí participó en la organización y desarrollo de actividades en escenarios reconocidos de la ciudad como Neomundo, el Teatro Santander y el Auditorio Luis A. Calvo, además de encuentros empresariales, culturales y espectáculos de gran formato.

Su trabajo estaba, muchas veces, detrás de lo que veía el público: coordinación de personal, montajes, accesos, protocolos y todos aquellos detalles necesarios para sacar adelante un evento.

Tras conocerse su fallecimiento, empresarios, productores, trabajadores de logística y personas cercanas comenzaron a compartir mensajes de despedida, recordándolo como un hombre trabajador, servicial y comprometido con su oficio.

En los últimos años había enfrentado algunas dificultades de salud, aunque continuó vinculado a sus actividades profesionales. Hasta el momento no se ha informado públicamente una causa médica específica de su fallecimiento.

Jorge Luis era padre de José Alejandro, quien, según testimonios conocidos tras su partida, permaneció acompañándolo durante sus últimos momentos.

La velación se realizará este jueves 27 de agosto desde las 9:30 de la mañana en la Sala Colonial de Jardines La Colina, en Lagos del Cacique. La ceremonia será el viernes 28, a las 11:00 de la mañana, en la Capilla La Resurrección, antes de la cremación.

Con su partida, Bucaramanga pierde a uno de esos nombres que durante años trabajaron detrás de los escenarios para que miles de personas pudieran disfrutar de conciertos, encuentros y eventos que hicieron parte de la vida cultural y empresarial de la ciudad.