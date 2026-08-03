¿Quién será la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación?
La ingeniera industrial y doctora en Competitividad e Innovación fue seleccionada a través del Banco de Talentos y asumirá la cartera a partir del próximo 7 de agosto.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la designación de Claudia Benavides Salazar como nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, completando así la conformación del gabinete que iniciará funciones el próximo 7 de agosto.
La nueva ministra es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un doctorado en Competitividad e Innovación de la Universidad de Deusto, en España. Además, acumula más de 25 años de experiencia en proyectos relacionados con innovación, emprendimiento, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de la competitividad.
Durante su trayectoria profesional ha liderado iniciativas de apoyo a empresas de base tecnológica, ha trabajado como docente universitaria y ha participado como asesora en procesos de innovación, transformación digital y desarrollo empresarial.
Según informó el mandatario electo, Claudia Benavides fue seleccionada mediante el Banco de Talentos, un mecanismo implementado por su equipo para elegir a los integrantes del gabinete con base en su experiencia y perfil profesional.
Con este nombramiento, el Gobierno entrante busca fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsar la investigación y promover el desarrollo científico como herramienta para mejorar la competitividad y el crecimiento económico del país.