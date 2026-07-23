Gobierno Petro presenta nueva reforma con más impuestos antes de terminar su mandato.

Colombia

El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó ante el Congreso una nueva reforma tributaria con la que busca conseguir cerca de $21,9 billones durante 2027. La iniciativa se convierte en una de las últimas grandes apuestas económicas de su administración y pretende obtener recursos adicionales para cubrir las necesidades fiscales del país.

El proyecto propone ampliar y aumentar varios impuestos. Entre los cambios planteados aparece el cobro del IVA del 19 % a conciertos, partidos de fútbol y otros espectáculos, así como el incremento de este impuesto para los vehículos híbridos.

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La propuesta también contempla mayores cargas para las personas con ingresos elevados, los grandes patrimonios, las entidades financieras y algunas compañías de los sectores petrolero y carbonero. Además, se modificarían los impuestos aplicados a la gasolina, el diésel, los licores, los cigarrillos, los vapeadores y las ganancias obtenidas mediante loterías, rifas y apuestas.

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Desde el Gobierno aseguran que la reforma no incluye nuevos impuestos para los productos básicos de la canasta familiar y que las principales medidas están dirigidas a los sectores con mayor capacidad económica.

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Sin embargo, ninguna de estas disposiciones está vigente todavía. El proyecto deberá ser discutido y aprobado por el Congreso, donde podría enfrentar modificaciones o incluso ser rechazado durante su trámite legislativo.