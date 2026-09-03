¿Murió alias ‘Bendito Menor’? Inteligencia verifica versión sobre su posible asesinato

Colombia

Una versión que comenzó a circular en las últimas horas tiene en alerta a los organismos de inteligencia del país.

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, habría sido asesinado por integrantes de su misma organización.

La información todavía está siendo verificada.

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Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su muerte, tampoco se ha informado del hallazgo de un cuerpo ni de una identificación forense que permita asegurar que el buscado cabecilla perdió la vida.

Sin embargo, hay un detalle que tiene bajo la lupa a los investigadores.

Según información conocida por el medio de comunicacion Semana, organismos de inteligencia, ‘Bendito Menor’ llevaría cerca de tres días sin aparecer en las comunicaciones interceptadas a integrantes de la estructura.

Para las autoridades, este silencio resulta llamativo debido al nivel de actividad y comunicación que mantenía el señalado cabecilla dentro de la organización.

A esto se suman versiones obtenidas por fuentes humanas que apuntan a que Pérez Toncel habría sido asesinado por decisión de otros integrantes de las propias Autodefensas Conquistadoras.

Por ahora, todo continúa siendo contrastado.

Una de las hipótesis señala que la presunta orden habría provenido de otro integrante de alto nivel dentro de la organización.

Las versiones apuntan a diferencias internas y a inconformidades por las decisiones que venía tomando ‘Bendito Menor’.

Incluso, algunos miembros de la estructura estarían responsabilizándolo de haber aumentado la presión de la Fuerza Pública en sectores de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Alias ‘Patiliso’ también se encuentra en el radar de las autoridades y recientemente volvió a quedar cobijado por una orden de captura.

Alias ‘Bendito Menor’ se había convertido en uno de los principales objetivos de las autoridades en el norte del país.

Por información que permitiera ubicarlo existía una recompensa de hasta $1.000 millones.

Durante los últimos meses, unidades del Ejército, Policía y otros organismos habían intensificado su búsqueda en corredores de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Incluso, inteligencia manejaba información según la cual el cabecilla utilizaba lanchas rápidas para desplazarse por el Caribe y evitar los operativos desplegados para capturarlo.

Pérez Toncel también había ganado notoriedad por aparecer en videos difundidos en redes sociales mientras las autoridades mantenían una fuerte búsqueda en su contra.

En algunas grabaciones llegó a mostrarse en sectores de La Guajira e incluso cuestionó públicamente la recompensa ofrecida para encontrarlo.

Estas apariciones generaron críticas por la facilidad con la que aparentemente podía movilizarse mientras era considerado uno de los principales objetivos de la Fuerza Pública

¿Está muerto?

Por ahora, no se puede afirmar.

La única información disponible corresponde a versiones manejadas por fuentes de inteligencia que siguen siendo verificadas.

Las autoridades deberán obtener pruebas adicionales que permitan establecer qué ocurrió realmente con Naín Andrés Pérez Toncel.

Entre esas verificaciones estaría el eventual hallazgo de un cuerpo, elementos forenses, nuevas comunicaciones internas o testimonios que permitan confirmar o descartar la versión.

Mientras tanto, las operaciones continúan en diferentes sectores del Caribe colombiano.



