Luis Esteban hijo de pastores desapareció y días después fue encontrado sin vida

Judicial

Durante varios días, familiares, amigos y miembros de una comunidad cristiana mantuvieron la esperanza de recibir una llamada que les dijera dónde estaba Luis Esteban Rúa Cadavid.

La búsqueda terminó de la manera que nadie quería.

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El joven, de apenas 19 años, fue encontrado sin vida después de haber sido reportado como desaparecido en Barbosa, Antioquia.

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Desde que se perdió su rastro, sus familiares y personas cercanas comenzaron a difundir información y a preguntar por su paradero.

Luis Esteban hacía parte de una familia vinculada a la comunidad cristiana y era hijo del pastor Luis Carlos Rúa y de Patry Cadavid, de acuerdo con la información difundida después de conocerse su muerte.

Durante esos días, quienes lo conocían mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo, les llegó la noticia que cambió por completo la búsqueda: el joven había sido localizado sin signos vitales en Barbosa.

Hasta el momento no se han conocido oficialmente las circunstancias en las que murió el joven.

Las autoridades deberán reconstruir qué hizo Luis Esteban durante las horas o días en los que permaneció desaparecido, establecer cómo llegó al lugar donde fue encontrado y determinar con precisión qué provocó su muerte.

Será el avance de las investigaciones y los resultados de Medicina Legal los que permitan establecer las circunstancias exactas de la muerte de Luis Esteban Rúa Cadavid.