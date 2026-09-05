“No hemos negociado por debajo de la mesa”: gobernador de Nariño le responde a De La Espriella

Colombia

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, salió al paso de la advertencia que le hizo públicamente el presidente Abelardo De La Espriella por los acercamientos y diálogos desarrollados con estructuras armadas en ese departamento.

La respuesta se produjo después de que el jefe de Estado, durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, Bolívar, señalara que ningún mandatario regional está facultado para realizar negociaciones de manera independiente con organizaciones ilegales y se dirigiera directamente al gobernador de Nariño para decirle que estaba “advertido”.

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Escobar rechazó que su administración esté adelantando conversaciones ocultas o acuerdos al margen del Gobierno Nacional.

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“El Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas, ni acuerdos por debajo de la mesa”.

El mandatario departamental explicó que los denominados Diálogos Regionales de Paz que se desarrollaron en Nariño no fueron una iniciativa ejecutada unilateralmente por la Gobernación, sino que hicieron parte de la estrategia impulsada durante la anterior administración nacional.

“Los Diálogos Regionales de Paz no fueron responsabilidad del gobierno territorial, sino que fueron liderados por el Gobierno Nacional a través de sus delegados”.

Con esta afirmación, Escobar buscó marcar distancia frente a cualquier interpretación según la cual la Gobernación hubiera asumido competencias que corresponden exclusivamente al Ejecutivo nacional.

El gobernador reconoció que es el actual Gobierno Nacional el que tiene la facultad para determinar si mantiene, modifica o termina los procesos de diálogo con estructuras armadas. Sin embargo, defendió el trabajo que se ha venido realizando en Nariño bajo el concepto de paz territorial.

Según su posición, la búsqueda de mejores condiciones de seguridad para el departamento no puede limitarse únicamente a las operaciones de la Fuerza Pública, sino que debe estar acompañada de inversión social, oportunidades para las comunidades y una mayor presencia institucional.

Escobar también aprovechó su respuesta para invitar al presidente De La Espriella a conocer directamente la situación del departamento y los resultados de las estrategias implementadas durante los últimos años.

El mandatario lo invitó a:

“Visitar el departamento y conocer de primera mano las acciones adelantadas, sus resultados y las dificultades que enfrentan las comunidades”.

El intercambio entre ambos mandatarios se produce en momentos en que el nuevo Gobierno Nacional viene redefiniendo la política de seguridad y el manejo de los procesos que habían sido abiertos con diferentes estructuras armadas.

Escobar ya había manifestado públicamente su preocupación frente a un cambio abrupto en esa política. Días atrás aseguró:

“No podemos pasar de la paz total a la guerra total”.

Y agregó:

“Yo, como gobernador, no voy a permitir que el departamento de Nariño lo llenen en sangre”.

Por ahora, el gobernador insiste en que no ha existido una negociación clandestina adelantada por su administración y plantea mantener la coordinación con el Gobierno Nacional, mientras De La Espriella sostiene que cualquier negociación con organizaciones armadas deberá hacerse exclusivamente dentro de las competencias y condiciones establecidas por el Ejecutivo.