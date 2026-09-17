Mientras revisaba su motocicleta, asesinaron de cuatro disparos a Marlon en Santa Ana

Floridablanca

El regreso a casa terminó de manera violenta para Marlon Yesid Roa Pico, de 29 años, quien fue asesinado durante la noche del miércoles 16 de septiembre en Floridablanca.

El hecho ocurrió hacia las 9:40 de la noche, en la carrera 11 del barrio Santa Ana.

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De acuerdo con la información conocida, Marlon había estado horas antes en el sector de Villabel jugando Play.

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Después decidió regresar hacia su lugar de residencia acompañado de un familiar.

Los dos se movilizaban en una motocicleta.

Durante el recorrido notaron que una de las llantas aparentemente estaba baja de aire, razón por la cual decidieron detenerse para revisar qué estaba ocurriendo.

Marlon descendió de la motocicleta junto con su acompañante.

En ese momento, el familiar se alejó unos metros del lugar por un instante.

Fue entonces cuando escuchó varias detonaciones.

Al voltear, observó a dos hombres que también se movilizaban en motocicleta atacando a Marlon.

Después de dispararle en repetidas oportunidades, los agresores escaparon del sector con rumbo desconocido.

El familiar corrió nuevamente hasta donde se encontraba Marlon, pero el joven ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Marlon recibió cuatro impactos de bala. Las heridas fueron de tal gravedad que murió en el mismo lugar.

La escena fue acordonada mientras llegaban las unidades encargadas de adelantar las diligencias judiciales.

Unidades del CTI realizaron la inspección técnica del lugar y comenzaron a recopilar elementos que permitan reconstruir los últimos minutos de Marlon.

Entre las labores adelantadas se encuentra la verificación de cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Posteriormente se realizó la inspección del cuerpo y su traslado a Medicina Legal.